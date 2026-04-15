Влюбленный офицер. Сезон 1. Серия 63
Wink
Сериалы
Влюбленный офицер
1-й сезон
63-я серия
6.62025, The Officer Fell for Me
Мелодрама18+

Влюбленный офицер (сериал, 2025) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Найдя фото Джейн среди вещей погибшего товарища, Лоренцо взял её под защиту на базе, ошибочно считая вдовой. Но их сближению помешали его ревность и обман, чем воспользовался коварный соперник, вынудив Джейн уехать. Поверив в гибель Лоренцо, Джейн решает отомстить и оказывается в смертельной ловушке.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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