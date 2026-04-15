Влюбленный офицер
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Влюбленный офицер
6.62025, The Officer Fell for Me 1 сезон
Мелодрама18+

Влюбленный офицер (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Найдя фото Джейн среди вещей погибшего товарища, Лоренцо взял её под защиту на базе, ошибочно считая вдовой. Но их сближению помешали его ревность и обман, чем воспользовался коварный соперник, вынудив Джейн уехать. Поверив в гибель Лоренцо, Джейн решает отомстить и оказывается в смертельной ловушке.

Страна
США
Жанр
Мелодрама

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