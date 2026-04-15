Влюбленный офицер (сериал, 2025) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

Найдя фото Джейн среди вещей погибшего товарища, Лоренцо взял её под защиту на базе, ошибочно считая вдовой. Но их сближению помешали его ревность и обман, чем воспользовался коварный соперник, вынудив Джейн уехать. Поверив в гибель Лоренцо, Джейн решает отомстить и оказывается в смертельной ловушке.

