Влюбленные (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32023, My dearest / Yeonin
Драма, Мелодрама18+
- 18+62 мин
Влюбленные
О сериале
Историческая дорама о любви девушки из знатного рода и мужчины с таинственным прошлым во время Маньчжуро-корейской войны XVII века.
Ю Кильчхэ — молодая девушка из знатной и богатой семьи. Она привыкла получать все, что хочет, и пользуется своей красотой, чтобы добиваться своего. Ее жизнь резко меняется, когда в округе появляется Ли Чанхён — загадочный дворянин, хранящий мрачный секрет под маской беззаботности. Когда их пути пересекаются, молодые люди влюбляются, но их роман сталкивается с реалиями военного вторжения: на государство Чосон нападает армия династии Цин.
Какие испытания ждут героев теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Влюбленные» — дорама, озвучка доступна онлайн на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb