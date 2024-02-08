Влюбленные. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Влюбленные
1-й сезон
19-я серия

Влюбленные (сериал, 2023) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

9.32023, My dearest / Yeonin
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Историческая дорама о любви девушки из знатного рода и мужчины с таинственным прошлым во время Маньчжуро-корейской войны XVII века.

Ю Кильчхэ — молодая девушка из знатной и богатой семьи. Она привыкла получать все, что хочет, и пользуется своей красотой, чтобы добиваться своего. Ее жизнь резко меняется, когда в округе появляется Ли Чанхён — загадочный дворянин, хранящий мрачный секрет под маской беззаботности. Когда их пути пересекаются, молодые люди влюбляются, но их роман сталкивается с реалиями военного вторжения: на государство Чосон нападает армия династии Цин.

Какие испытания ждут героев теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Влюбленные» — дорама, озвучка доступна онлайн на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb