Влюбленные (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Историческая дорама о любви девушки из знатного рода и мужчины с таинственным прошлым во время Маньчжуро-корейской войны XVII века.



Ю Кильчхэ — молодая девушка из знатной и богатой семьи. Она привыкла получать все, что хочет, и пользуется своей красотой, чтобы добиваться своего. Ее жизнь резко меняется, когда в округе появляется Ли Чанхён — загадочный дворянин, хранящий мрачный секрет под маской беззаботности. Когда их пути пересекаются, молодые люди влюбляются, но их роман сталкивается с реалиями военного вторжения: на государство Чосон нападает армия династии Цин.



Какие испытания ждут героев теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Влюбленные» — дорама, озвучка доступна онлайн на Wink.

