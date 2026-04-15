Влюбиться в собственного мужа. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Влюбиться в собственного мужа
1-й сезон
4-я серия
6.42025, Divorce a Billionaire to Marry Him!
Мелодрама18+

Влюбиться в собственного мужа (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После заключения навязанного им брака Алекс Блэкуэлл и Лидия Бэйл забыли о существовании друг друга. Год спустя она устраивается к нему личным ассистентом. Не зная, что уже связаны брачными узами, они начинают испытывать взаимное влечение. Но когда правда всплывает, оказывается, что их законный статус — самая большая преграда на пути к счастью.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.1 IMDb