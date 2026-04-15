После заключения навязанного им брака Алекс Блэкуэлл и Лидия Бэйл забыли о существовании друг друга. Год спустя она устраивается к нему личным ассистентом. Не зная, что уже связаны брачными узами, они начинают испытывать взаимное влечение. Но когда правда всплывает, оказывается, что их законный статус — самая большая преграда на пути к счастью.

