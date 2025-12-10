Ветреный холм (сериал, 2024) сезон 2 серия 62 смотреть онлайн бесплатно

Ветреный холм. Сезон 2. Серия 62
8.82024, Rüzgarli Tepe
Драма, Мелодрама18+

Парень Халиль и девушка Зейнеп принадлежат к разным мирам. Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и он попадает в тюрьму. Халиль клянётся отомстить семейству богачей. Он много работает и в итоге становится богатым и уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и начинает осуществлять свой план мести. Однако сильная духом Зейнеп борется с ним, пытаясь сохранить семью. Постепенно Халиль и Зейнеп начинают влюбляться друг в друга.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb