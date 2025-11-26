Ветреный холм (сериал, 2024) смотреть онлайн

Ветреный холм
8.82024, Rüzgarli Tepe 2 сезона
Драма, Мелодрама18+

Турецкая мелодрама «Ветреный холм» — сериал, который перенесет вас в мир роскоши, интриг и головокружительных чувств. Смотреть сериал «Ветреный холм» онлайн на русском языке можно на видеосервисе Wink.

Халиль — молодой успешный бизнесмен. Он очень состоятелен, однако так было не всегда. Когда-то его семья жила бедно, и родителям приходилось работать на богачей. Однажды отца Халиля несправедливо обвинили в воровстве и посадили в тюрьму. Мальчик рос и годами вынашивал в себе желание отомстить тем, кто совершил несправедливость по отношению к его семье. После смерти родителей Халиль решает привести план мести в исполнение, но на его пути встает непреодолимое препятствие: любовь к красавице Зейнеп из ненавистного ему семейства.

Смогут ли чувства остановить зло, взращенное обидой в сердце Халиля? Найдет ли он свое счастье рядом с Зейнеп? Чтобы узнать, смотрите «Ветреный холм» — турецкий сериал о любви, играх судьбы и борьбе за счастье.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb