Ветреный холм (сериал, 2024) сезон 1 серия 136 смотреть онлайн бесплатно

8.82024, Rüzgarli Tepe
Драма, Мелодрама18+

Турецкая мелодрама «Ветреный холм», 1 сезон — это история о любви, мести и семейных тайнах на фоне роскошного мира бизнеса и светской жизни.

Главный герой, Халиль, вырос в нищете: его родители трудились на богатых хозяев до поры, пока отца несправедливо обвинили в краже и посадили в тюрьму. Эти события оставили в сердце мальчика глубокую обиду. Со временем Халиль становится успешным и состоятельным бизнесменом. Добившись положения и власти, он начинает воплощать в жизнь план мести против тех, кто разрушил его жизнь. Но совершенно внезапно он влюбляется в Зейнеп — красивую девушку из той самой семьи. В сериале переплетаются темы тайн, интриг и противостояния социальных слоев, а зрителя ждут напряженные романтические переживания и шаги героев к примирению или гибели собственных идеалов.

Продолжит ли Халиль идти по пути мести или откажется от него ради любви и возможности обрести счастье с Зейнеп? Смотреть сериал «Ветреный холм» 1 сезон приглашаем на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb