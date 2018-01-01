Wink
Сериалы
Ветреный холм
Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный холм»

Режиссёры

Омер Байкул

Ömer Baykul
Режиссёр
Бюлент Доган

Bülent Doğan
Режиссёр

Актёры

Гёкберк Йилдырым

Gökberk Yıldırım
АктёрHalil / Halil Firat
Джемре Арда

Cemre Arda
АктрисаZeynep / Zeynep Aslanli
Зейнеп Серпил Бозкурт

Zeynep Serpil Bozkurt
АктрисаTülay
Энес Оздемир

Enes Özdemir
Актёр
Гюльшах Сусам

Gülşah Susam
Актриса
Сэльма Кутлуг

Selma Kutlug
АктрисаZümrüt
Дилек Аба

Dilek Aba
АктёрSongül
Адем Бал

Adem Bal
АктёрCemil
Сена Пехливан

Sena Pehlivan
АктрисаSelma Aslanli / Selma
Сердар Юсуф

Serdar Yusuf
АктёрEren
Илайда Сумак

Ilayda Sumak
АктрисаMerve Aslanli / Merve Alsanli

Сценаристы

Инан Гюнгёрен

Inan Güngören
Сценарист

Продюсеры

Севда Кайгысыз

Sevda Kaygısız
Продюсер
Мустафа Йилдырым

Mustafa Yıldırım
Продюсер

Композиторы

Минёр

Minör
Композитор