Ветреный холм 2-й сезон 45-я серия
2024, Rüzgarli Tepe
Драма, Мелодрама
Ветреный холм (сериал, 2024) сезон 2 серия 45 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Парень Халиль и девушка Зейнеп принадлежат к разным мирам. Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и он попадает в тюрьму. Халиль клянётся отомстить семейству богачей. Он много работает и в итоге становится богатым и уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и начинает осуществлять свой план мести. Однако сильная духом Зейнеп борется с ним, пытаясь сохранить семью. Постепенно Халиль и Зейнеп начинают влюбляться друг в друга.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОБРежиссёр
Омер
Байкул
- БДРежиссёр
Бюлент
Доган
- ГЙАктёр
Гёкберк
Йилдырым
- ДААктриса
Джемре
Арда
- ЗСАктриса
Зейнеп
Серпил Бозкурт
- ЭОАктёр
Энес
Оздемир
- ГСАктриса
Гюльшах
Сусам
- СКАктриса
Сэльма
Кутлуг
- ДААктёр
Дилек
Аба
- АБАктёр
Адем
Бал
- СПАктриса
Сена
Пехливан
- СЮАктёр
Сердар
Юсуф
- ИСАктриса
Илайда
Сумак
- ИГСценарист
Инан
Гюнгёрен
- СКПродюсер
Севда
Кайгысыз
- МЙПродюсер
Мустафа
Йилдырым
- МКомпозитор
Минёр