Преступная группировка, возглавляемая харизматичным, но безжалостным Эймоном Суини, пытается закрепить влияние в Нью-Йорке. Основанная на реальных событиях остросюжетная драма «Вестис» — сериал с Дж. К. Симмонсом о цене власти в криминальном мире.



С середины 1960-х годов в неблагополучном районе Нью-Йорка, прозванном Адской кухней, орудует банда «Вестис», созданная мигрантами из Ирландии. Несмотря на то, что она значительно меньше соперников, в особенности итальянской мафиозной семьи Гамбино, «Вестис» сумела закрепиться на внушительной территории, находя компромисс между жестокостью и дипломатией. В начале 1980-х группировкой управляет опытный гангстер Эймон Суини, который стремится сохранить перемирие с конкурентами, а также контроль над многолетней стройкой конференц-центра Джейкоба Джейвитса. Однако меры, на которые приходится идти Эймону, не всегда нравятся молодому Джимми Рорку, в котором участники «Вестис» видят преемника нынешнего руководителя.



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