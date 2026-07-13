Вестис (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Преступная группировка, возглавляемая харизматичным, но безжалостным Эймоном Суини, пытается закрепить влияние в Нью-Йорке. Основанная на реальных событиях остросюжетная драма «Вестис» — сериал с Дж. К. Симмонсом о цене власти в криминальном мире.
С середины 1960-х годов в неблагополучном районе Нью-Йорка, прозванном Адской кухней, орудует банда «Вестис», созданная мигрантами из Ирландии. Несмотря на то, что она значительно меньше соперников, в особенности итальянской мафиозной семьи Гамбино, «Вестис» сумела закрепиться на внушительной территории, находя компромисс между жестокостью и дипломатией. В начале 1980-х группировкой управляет опытный гангстер Эймон Суини, который стремится сохранить перемирие с конкурентами, а также контроль над многолетней стройкой конференц-центра Джейкоба Джейвитса. Однако меры, на которые приходится идти Эймону, не всегда нравятся молодому Джимми Рорку, в котором участники «Вестис» видят преемника нынешнего руководителя.
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Рейтинг
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актриса
Сара
Болгер
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ДФАктриса
Джессика
Фрэнсис Дьюкс
- КБСценарист
Крис
Бренкето
- МПСценарист
Майкл
Пэйнс
- МППродюсер
Майкл
Пэйнс
- ММПродюсер
Майкл
Маккароне
- НИПродюсер
Ник
Ианнелли
- КБПродюсер
Крис
Бренкето
- ППХудожник
Питер
П. Николакакос
- РБХудожник
Руди
Браун
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ЭДХудожница
Энн
Диксон
- МПКомпозитор
Майкл
Пэйнс