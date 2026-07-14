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Вестис
Актёры и съёмочная группа сериала «Вестис»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вестис»

Режиссёры

Алан Тейлор

Алан Тейлор

Alan Taylor
Режиссёр

Актёры

Сара Болгер

Сара Болгер

Sarah Bolger
Актриса
Аллен Лич

Аллен Лич

Allen Leech
Актёр
Титус Уэлливер

Титус Уэлливер

Titus Welliver
Актёр
Дж.К. Симмонс

Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
Актёр
Джессика Фрэнсис Дьюкс

Джессика Фрэнсис Дьюкс

Jessica Frances Dukes
Актриса

Сценаристы

Крис Бренкето

Крис Бренкето

Chris Brancato
Сценарист
Майкл Пэйнс

Майкл Пэйнс

Michael Panes
Сценарист

Продюсеры

Майкл Пэйнс

Майкл Пэйнс

Michael Panes
Продюсер
Майкл Маккароне

Майкл Маккароне

Michael Maccarone
Продюсер
Ник Ианнелли

Ник Ианнелли

Nick Iannelli
Продюсер
Крис Бренкето

Крис Бренкето

Chris Brancato
Продюсер

Художники

Питер П. Николакакос

Питер П. Николакакос

Peter P. Nicolakakos
Художник
Руди Браун

Руди Браун

Rudy Braun
Художник
Рокко Маттео

Рокко Маттео

Rocco Matteo
Художник
Энн Диксон

Энн Диксон

Anne Dixon
Художница

Композиторы

Майкл Пэйнс

Майкл Пэйнс

Michael Panes
Композитор