7.92024, Veronika
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Вероника (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
Вероника Грен — сотрудник полиции и мать двоих детей, которая пытается справиться с непростой семейной жизнью и тайной зависимостью от препаратов. Когда ей внезапно является мёртвый мальчик, она думает, что сошла с ума. Чуть позже она осознаёт, что мальчик — не иллюзия и не галлюцинация. Призрак появился, чтобы свершить правосудие, и пришел он не один.
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Информация
Рейтинг
- ЙАРежиссёр
Йонас
Александр Арнбю
- АРАктриса
Александра
Рапапорт
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- АКАктёр
Арвин
Кананян
- АМАктёр
Андерс
Мосслинг
- ПГАктёр
Пер
Граффман
- ЭГАктриса
Эмели
Гарберс
- СЭАктриса
Санна
Экман
- ОСАктёр
Олле
Сарри
- КБАктриса
Карин
Бертлинг
- ЙАПродюсер
Йонас
Александр Арнбю
- СППродюсер
Сара
Перссон
- КЯПродюсер
Калле
Янссон
- ХЛПродюсер
Хелена
Ларссон
- АРПродюсер
Александра
Рапапорт
- МХКомпозитор
Миккел
Хесс