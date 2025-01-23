Вероника (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Вероника Грен — сотрудник полиции и мать двоих детей, которая пытается справиться с непростой семейной жизнью и тайной зависимостью от препаратов. Когда ей внезапно является мёртвый мальчик, она думает, что сошла с ума. Чуть позже она осознаёт, что мальчик — не иллюзия и не галлюцинация. Призрак появился, чтобы свершить правосудие, и пришел он не один.

