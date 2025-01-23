Вероника (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92024, Veronika
Вероника Грен — сотрудник полиции и мать двоих детей, которая пытается справиться с непростой семейной жизнью и тайной зависимостью от препаратов. Когда ей внезапно является мёртвый мальчик, она думает, что сошла с ума. Чуть позже она осознаёт, что мальчик — не иллюзия и не галлюцинация. Призрак появился, чтобы свершить правосудие, и пришел он не один.
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йонас
Александр Арнбю
- АРАктриса
Александра
Рапапорт
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- АКАктёр
Арвин
Кананян
- АМАктёр
Андерс
Мосслинг
- ПГАктёр
Пер
Граффман
- ЭГАктриса
Эмели
Гарберс
- СЭАктриса
Санна
Экман
- ОСАктёр
Олле
Сарри
- КБАктриса
Карин
Бертлинг
- ЙАПродюсер
Йонас
Александр Арнбю
- СППродюсер
Сара
Перссон
- КЯПродюсер
Калле
Янссон
- ХЛПродюсер
Хелена
Ларссон
- АРПродюсер
Александра
Рапапорт
- МХКомпозитор
Миккел
Хесс