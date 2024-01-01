Вероника. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Вероника
1-й сезон
4-я серия
7.92024, Veronika
Триллеры, Драмы18+
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Вероника (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вероника Грен — сотрудник полиции и мать двоих детей, которая пытается справиться с непростой семейной жизнью и тайной зависимостью от препаратов. Когда ей внезапно является мёртвый мальчик, она думает, что сошла с ума. Чуть позже она осознаёт, что мальчик — не иллюзия и не галлюцинация. Призрак появился, чтобы свершить правосудие, и пришел он не один.

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