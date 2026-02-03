Верная жена (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Алёна счастливо замужем за Иваном, и они строят большие планы на будущее. Когда мужчину неожиданно увольняют с работы, друг предлагает ему поехать на полгода на вахту вдали от дома, чтобы заработать. Там Иван бесследно пропадает.



Спустя время в одном из телерепортажей Алёна видит генерального директора сети кофеен Романа, который очень похож на пропавшего мужа. Алёна решает приехать в областной центр, чтобы во всём разобраться и подтверждает свои догадки: предприниматель — действительно её муж, однако он абсолютно не помнит Алёну.

