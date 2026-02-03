Верная жена. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Верная жена
1-й сезон
1-я серия
9.12024, Верная жена. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Верная жена (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алёна счастливо замужем за Иваном, и они строят большие планы на будущее. Когда мужчину неожиданно увольняют с работы, друг предлагает ему поехать на полгода на вахту вдали от дома, чтобы заработать. Там Иван бесследно пропадает.

Спустя время в одном из телерепортажей Алёна видит генерального директора сети кофеен Романа, который очень похож на пропавшего мужа. Алёна решает приехать в областной центр, чтобы во всём разобраться и подтверждает свои догадки: предприниматель — действительно её муж, однако он абсолютно не помнит Алёну.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Верная жена»