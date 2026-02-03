WinkСериалыВерная жена1-й сезон1-я серия
9.12024, Верная жена. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Верная жена (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Алёна счастливо замужем за Иваном, и они строят большие планы на будущее. Когда мужчину неожиданно увольняют с работы, друг предлагает ему поехать на полгода на вахту вдали от дома, чтобы заработать. Там Иван бесследно пропадает.
Спустя время в одном из телерепортажей Алёна видит генерального директора сети кофеен Романа, который очень похож на пропавшего мужа. Алёна решает приехать в областной центр, чтобы во всём разобраться и подтверждает свои догадки: предприниматель — действительно её муж, однако он абсолютно не помнит Алёну.
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- МШАктриса
Маргарита
Шабардыгина
- ИЗАктёр
Иван
Зайцев
- ДААктёр
Дмитрий
Абазовик
- ЕААктриса
Елена
Акуленок
- ЕФАктриса
Елизавета
Фалей
- ДКАктриса
Дарья
Карпеченкова
- ОРАктриса
Ольга
Роик
- ВГАктёр
Владимир
Гороховский
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- АГСценарист
Анна
Графкова
- ФГСценарист
Фёдор
Графков
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский