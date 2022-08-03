WinkДетямВеликий Мерлин1-й сезон1-я серия
Великий Мерлин (сериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1998, Merlin
Фэнтези, Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бэррон
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- ПКАктёр
Пол
Каррен
- Актриса
Лина
Хиди
- ПБСценарист
Питер
Барнс
- ЭХСценарист
Эдвард
Хмара
- ДССценарист
Дэвид
Стивенс
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- ДЛПродюсер
Дайсон
Ловелл
- МБХудожник
Майкл
Бун
- РХХудожник
Роджер
Холл
- СКОператор
Сергей
Козлов
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс