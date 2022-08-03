В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил.

