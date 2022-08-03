Великий Мерлин. Серия 1
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Детям
Великий Мерлин
1-й сезон
1-я серия

Великий Мерлин (сериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1998, Merlin
Фэнтези, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великий Мерлин»