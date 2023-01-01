Великий Мерлин
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Великий Мерлин

Великий Мерлин (сериал, 1998) смотреть онлайн

1998, Великий Мерлин 1 сезон
Фэнтези, Боевики12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великий Мерлин»

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