Ведьмак (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За тугой мешочек чеканных монет этот мужчина избавит вас от всякой настырной нечисти — хоть от чудищ болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс. В сельской глуши местную девуш�ку Йеннифэр, которой сильно не повезло с внешностью, зато посчастливилось иметь способности к магии, отец продаёт колдунье в ученицы. А малолетняя наследница королевства Цинтра по имени Цири вынуждена пуститься в бега, когда их страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих окажутся тесно связаны, но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.



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