Ведь мы семья. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Ведь мы семья
1-й сезон
1-я серия
9.42025, Ведь мы семья. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
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Ведь мы семья (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После внезапной смерти мамы и отчима студентка Лиля остается единственным близким человеком для младших брата и сестры – умницы Семы и хулиганки Маши. Сама Лиля не может взять под опеку детей: у нее нет ни жилья, ни стабильного дохода. Чтобы они не попали в детский дом, Лиля обращается за помощью к Андрею – старшему сыну отчима, с которым у нее давний конфликт.

Андрей винит мать Лили, что та разрушила его семью. Теперь он не желает ни к кому привязываться и заводить семью, но и отправить детей в детский дом тоже не может. Совладать с проблемными ребятишками способна только Лиля, поэтому Андрей соглашается, чтобы она поработала няней у Семы и Маши. Андрей думает, что впустил в свою жизнь только проблему, не подозревая, что на самом деле он обрел то, чего ему так не хватало все эти годы – семью.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск