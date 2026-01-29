Ведь мы семья (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
После внезапной смерти мамы и отчима студентка Лиля остается единственным близким человеком для младших брата и сестры – умницы Семы и хулиганки Маши. Сама Лиля не может взять под опеку детей: у нее нет ни жилья, ни стабильного дохода. Чтобы они не попали в детский дом, Лиля обращается за помощью к Андрею – старшему сыну отчима, с которым у нее давний конфликт.
Андрей винит мать Лили, что та разрушила его семью. Теперь он не желает ни к кому привязываться и заводить семью, но и отправить детей в детский дом тоже не может. Совладать с проблемными ребятишками способна только Лиля, поэтому Андрей соглашается, чтобы она поработала няней у Семы и Маши. Андрей думает, что впустил в свою жизнь только проблему, не подозревая, что на самом деле он обрел то, чего ему так не хватало все эти годы – семью.
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- МСАктёр
Мирослав
Сафин
- МГАктёр
Михаил
Грищенко
- Актёр
Алексей
Сошин
- КСАктриса
Кристина
Строителева
- ТМАктриса
Татьяна
Монахова
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ЕОХудожник
Елисей
Орлов
- АММонтажёр
Алексей
Миклашевский