Ведь мы семья (сериал, 2025) смотреть онлайн

После внезапной смерти мамы и отчима студентка Лиля остается единственным близким человеком для младших брата и сестры – умницы Семы и хулиганки Маши. Сама Лиля не может взять под опеку детей: у нее нет ни жилья, ни стабильного дохода. Чтобы они не попали в детский дом, Лиля обращается за помощью к Андрею – старшему сыну отчима, с которым у нее давний конфликт.



Андрей винит мать Лили, что та разрушила его семью. Теперь он не желает ни к кому привязываться и заводить семью, но и отправить детей в детский дом тоже не может. Совладать с проблемными ребятишками способна только Лиля, поэтому Андрей соглашается, чтобы она поработала няней у Семы и Маши. Андрей думает, что впустил в свою жизнь только проблему, не подозревая, что на самом деле он обрел то, чего ему так не хватало все эти годы – семью.

