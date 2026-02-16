Вечный зов. Сезон 2. Серия 5
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Вечный зов
2-й сезон
5-я серия

Вечный зов (сериал, 1973) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

9.71973, Вечный зов. Сезон 2. Серия 5
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

История семьи Савельевых, выходцев из далекого сибирского села, разворачивается на фоне исторических событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, становление нового строя и все драматические события, которые принес двадцатый век. Жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.8 IMDb