Вечный зов (сериал, 1973) сезон 2 смотреть онлайн

9.71973, Вечный зов. Сезон 2 7 серий
Драма18+
О сериале
История семьи Савельевых, выходцев из далекого сибирского села, разворачивается на фоне исторических событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, становление нового строя и все драматические события, которые принес двадцатый век. Жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью.
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
7.8 IMDb