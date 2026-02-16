WinkСериалыВечный зов1-й сезон
Вечный зов (сериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн
9.71973, Вечный зов. Сезон 1 12 серий
Драма18+
О сериале
История семьи Савельевых, выходцев из далекого сибирского села, разворачивается на фоне исторических событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, становление нового строя и все драматические события, которые принес двадцатый век. Жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью.
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
7.8 IMDb