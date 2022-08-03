Доктор Генри Морган ― судмедэксперт полиции Нью-Йорка, чьи уникальные знания помогают в самых запутанных расследованиях. Он изучил смерть вдоль и поперек, но так и не смог разгадать главную загадку собственной жизни. Почему самому Генри никак не удается отойти в мир иной уже более 200 лет?

