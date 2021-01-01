2021, Back on the Record with Bob Costas
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
В записи с Бобом Костасом. Возвращение. (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Новый проект Боба Костаса будет построен на въедливых интервью со звездами спорта и шоу-бизнеса. Под мудрым руководством легенды телеэкрана развернутся мощные дискуссии об актуальных проблемах в мире спорта, которые будоражат современное общество.
Сериал В записи с Бобом Костасом 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 IMDb