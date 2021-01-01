В записи с Бобом Костасом. Возвращение. (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Новый проект Боба Костаса будет построен на въедливых интервью со звездами спорта и шоу-бизнеса. Под мудрым руководством легенды телеэкрана развернутся мощные дискуссии об актуальных проблемах в мире спорта, которые будоражат современное общество.



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