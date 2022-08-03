Wink
Сериалы
В записи с Бобом Костасом. Возвращение.
2-й сезон

В записи с Бобом Костасом. Возвращение. (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

2021, Back on the Record with Bob Costas 2 серии
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый проект Боба Костаса будет построен на въедливых интервью со звездами спорта и шоу-бизнеса. Под мудрым руководством легенды телеэкрана развернутся мощные дискуссии об актуальных проблемах в мире спорта, которые будоражат современное общество.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

6.5 IMDb