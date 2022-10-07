В записи с Бобом Костасом. Возвращение. (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

В записи с Бобом Костасом. Возвращение. Сезон 2. Серия 3
В записи с Бобом Костасом. Возвращение.
2-й сезон
3-я серия
2021, Back on the Record with Bob Costas
ТВ-шоу18+
О сериале

Новый проект Боба Костаса будет построен на въедливых интервью со звездами спорта и шоу-бизнеса. Под мудрым руководством легенды телеэкрана развернутся мощные дискуссии об актуальных проблемах в мире спорта, которые будоражат современное общество.

