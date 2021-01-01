В записи с Бобом Костасом. Возвращение. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
В записи с Бобом Костасом. Возвращение.
1-й сезон
2-я серия
2021, Back on the Record with Bob Costas
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

В записи с Бобом Костасом. Возвращение. (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Новый проект Боба Костаса будет построен на въедливых интервью со звездами спорта и шоу-бизнеса. Под мудрым руководством легенды телеэкрана развернутся мощные дискуссии об актуальных проблемах в мире спорта, которые будоражат современное общество.

Сериал В записи с Бобом Костасом 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

6.8 IMDb