В поиске. Сезон 1. Серия 8
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В поиске (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2014, Looking
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Это история троих друзей-геев, один из которых — художник, второй — официант в ресторане, а третий — разработчик компьютерных игр. С приятелями по ходу шоу будут случаться невероятные истории, а основным местом действия стал знаменитый гей-район Мишн в Сан-Франциско.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поиске»

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