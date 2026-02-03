У Лары и Макса трехлетний юбилей свадьбы. В разгар праздника выясняется, что Лара влюблена в своего коллегу и собирается подавать на развод. Макс раздавлен этой новостью. Сердобольная теща берет дело в свои руки и решает найти ему новую девушку, чтобы он смог начать заново строить отношения. Рита, дочь ее лучшей подруги, которая встречается с женатым мужчиной, — лучшая кандидатура. Рита быстро вычисляет, что Алла Сергеевна и ее мама взялись за налаживание ее личной жизни и уговаривает Макса подыграть мамам. Они ведь могут быть полезны друг другу, закрутив роман и вызвав этим ревность своих половинок.

