8.82024, В двух шагах от счастья 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
В двух шагах от счастья (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
У Лары и Макса трехлетний юбилей свадьбы. В разгар праздника выясняется, что Лара влюблена в своего коллегу и собирается подавать на развод. Макс раздавлен этой новостью. Сердобольная теща берет дело в свои руки и решает найти ему новую девушку, чтобы он смог начать заново строить отношения. Рита, дочь ее лучшей подруги, которая встречается с женатым мужчиной, — лучшая кандидатура. Рита быстро вычисляет, что Алла Сергеевна и ее мама взялись за налаживание ее личной жизни и уговаривает Макса подыграть мамам. Они ведь могут быть полезны друг другу, закрутив роман и вызвав этим ревность своих половинок.
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- ОКАктриса
Ольга
Калашникова
- АПАктёр
Александр
Песков
- АААктриса
Анастасия
Артемьева
- АКАктёр
Александр
Коркунов
- АХАктёр
Андрей
Харенко
- АНАктёр
Антон
Никушин
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- АЗАктёр
Александр
Зуев
- АМАктриса
Аиша
Мещерякова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- Продюсер
Максим
Королев
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- МРПродюсер
Максим
Русанов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- ИПОператор
Илья
Пугачёв
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев