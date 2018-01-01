Узурпаторша (сериал, 1998) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Узурпаторша. Серия 44
8.31998, La usurpadora
Драма, Мелодрама18+

История о двух сестрах-близняшек, разлученных после рождения. Паулина - добрая, благородная девушка, живущая в бедной хижине вместе с больной матерью. Паола - богатая, стервозная и погрязшая в распутстве молодая женщина. Имеет богатого красивого мужа, но это не мешает ей предаваться любовным утехам с другими мужчинами. Однажды девушки встречаются, не зная, что они близнецы. В голове коварной Паолы возникает преступный план: отправить Паулину вместо себя в дом мужа на 1 год, а самой все это время развлекаться и разъезжать по миру вместе с очередным любовником. В силу обстоятельств Паулина соглашается осуществить этот план и отправляется в дом Карлоса Даниэля Брачо, мужа Паолы. А в этом доме далеко не все рады видеть вернувшуюся злодейку...

