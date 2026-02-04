WinkСериалыУтилизатор8-й сезон5-я серия
9.12023, Утилизатор. Сезон 8. Серия 5
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Утилизатор (сериал, 2023) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 1
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 2
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 3
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 4
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 5
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 6
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 7
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 8
- 18+22 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 9
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 10
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 11
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 12
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 13
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 14
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 15
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 16
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 17
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 18
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 19
- 18+23 мин
Утилизатор
Сезон 8 Серия 20
О сериале
Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время22 мин / 00:22
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