Утилизатор (сериал, 2023) сезон 8 смотреть онлайн

Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».

