Урок демократии. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Урок демократии
1-й сезон
4-я серия
7.92021, Урок демократии. Сезон 1. Серия 4
Драмы, Детективы18+

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Урок демократии (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

История о девочке-старшекласснице, которая сталкивается с несправедливостью в карьере своей матери и мечтает исправить всё на законодательном уровне. Она понимает, что ещё слишком юная, поэтому начинает делать свои первые шаги в политике в школе, стремясь стать ее президентом.

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