WinkСериалыУрок демократии1-й сезон2-я серия
7.92021, Урок демократии. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Детективы18+
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Урок демократии (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
История о девочке-старшекласснице, которая сталкивается с несправедливостью в карьере своей матери и мечтает исправить всё на законодательном уровне. Она понимает, что ещё слишком юная, поэтому начинает делать свои первые шаги в политике в школе, стремясь стать ее президентом.
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