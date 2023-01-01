Урок демократии (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

История о девочке-старшекласснице, которая сталкивается с несправедливостью в карьере своей матери и мечтает исправить всё на законодательном уровне. Она понимает, что ещё слишком юная, поэтому начинает дела�ть свои первые шаги в политике в школе, стремясь стать ее президентом.



Все сезоны сериала Урок демократии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.