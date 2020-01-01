Бок о бок
Wink
Сериалы
Умерь свой энтузиазм
10-й сезон
Бок о бок
8.22020, Curb Your Enthusiasm
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Умерь свой энтузиазм (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

Создатель культового ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвид снял сериал про самого себя. Протагонист живет в Калифорнии и занят склоками и интригами с женой, толстым агентом, его агрессивной супругой и своими друзьями. Ларри упрям, подвержен неврозам и постоянно попадает в неловкие ситуации.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Умерь свой энтузиазм»