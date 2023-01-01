Биография

Шелли Берман — актер, режиссер, сценарист. Родился в Чикаго в 1926 году. Будущий кинодеятель решил стать актером после того, как его уволили из военного-морского флота США. Обучался в театре Гудмана в Чикаго на факультете драмы. После выпуска устроился в Woodstock Players, где играл в театральной труппе. После увольнения оттуда долго не мог найти работу по специальности и подрабатывал водителем такси, работником социальной службы, преподавателем ораторского искусства, инструктором по танцам и помощником менеджера. Спустя годы Шелли Берману все-таки удалось устроиться сценаристом в «Шоу Стива Аллена». Затем стал участником импровизационной труппы The Compass Players. Долгое время был стендап-комиком, выступал в клубах по всей стране и в итоге был приглашен на телевидение. Многие роли Шелли Бермана — эпизодические персонажи в комедийных сериалах. Первой работой на телевидении стали съемки в «Телевизионном театре Филко», в «Телевизионном театре Goodyear» и в других похожих проектах. Позже играл в нескольких сериалах, среди которых многосерийные ленты «Питер Ганн», «Сыромятная плеть», «Сумеречная зона» и «Моя жена меня приворожила». Наиболее известные фильмы Шелли Бермана — «Отпуск по обмену», «Знакомство с Факерами», сериалы «Друзья» и «Умерь свой энтузиазм».