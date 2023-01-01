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Умерь свой энтузиазм
Актёры и съёмочная группа сериала «Умерь свой энтузиазм»

Актёры и съёмочная группа сериала «Умерь свой энтузиазм»

Режиссёры

Джефф Шаффер

Джефф Шаффер

Jeff Schaffer
Режиссёр
Роберт Б. Уайди

Роберт Б. Уайди

Robert B. Weide
Режиссёр
Ларри Чарльз

Ларри Чарльз

Larry Charles
Режиссёр
Брайан Гордон

Брайан Гордон

Bryan Gordon
Режиссёр

Актёры

Ларри Дэвид

Ларри Дэвид

Larry David
АктёрLarry David
Джефф Гарлин

Джефф Гарлин

Jeff Garlin
АктёрJeff Greene
Шерил Хайнс

Шерил Хайнс

Cheryl Hines
АктрисаCheryl David
Сьюзи Эссман

Сьюзи Эссман

Susie Essman
АктрисаSusie Greene
Дж.Б. Смув

Дж.Б. Смув

J.B. Smoove
АктёрLeon
Ричард Льюис

Ричард Льюис

Richard Lewis
АктёрRichard Lewis
Тед Дэнсон

Тед Дэнсон

Ted Danson
АктёрTed Danson
Боб Эйнштейн

Боб Эйнштейн

Bob Einstein
АктёрMarty Funkhouser
Эшли Холлоуэй

Эшли Холлоуэй

Ashly Holloway
АктрисаSammi Greene
Шелли Берман

Шелли Берман

Shelley Berman
АктёрNat David

Сценаристы

Ларри Дэвид

Ларри Дэвид

Larry David
Сценарист
Джефф Шаффер

Джефф Шаффер

Jeff Schaffer
Сценарист
Алек Берг

Алек Берг

Alec Berg
Сценарист
Дэвид Мэндел

Дэвид Мэндел

David Mandel
Сценарист

Продюсеры

Ларри Дэвид

Ларри Дэвид

Larry David
Продюсер
Джефф Гарлин

Джефф Гарлин

Jeff Garlin
Продюсер
Гэвин Полон

Гэвин Полон

Gavin Polone
Продюсер
Джефф Шаффер

Джефф Шаффер

Jeff Schaffer
Продюсер

Монтажёры

Стив Раш

Стив Раш

Steven Rasch
Монтажёр
Джон Корн

Джон Корн

Jonathan Corn
Монтажёр
Роджер Найгард

Роджер Найгард

Roger Nygard
Монтажёр
Грэйди Купер

Грэйди Купер

Grady Cooper
Монтажёр

Операторы

Брэдли Селлерс

Брэдли Селлерс

Bradley Sellers
Оператор