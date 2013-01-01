Улица потрошителя (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
2013, Ripper Street 2
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1889 год, Восточный Лондон. Город сотрясают ужасные известия о жестоких убийствах. Ходят слухи о неком Джеке-Потрошителе, нападающем на девушек легкого поведения. Детектив Эдмонд Рид берeт расследование под свой личный контроль и обещает напуганным жителям поймать маньяка.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
