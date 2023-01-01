Улица потрошителя (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Ripper Street 2 сезона
Драмы, Триллеры18+
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Сюжет
События разворачиваются в Лондоне 1889 года, сразу после громких убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Команда детективов расследует преступления, попутно стараясь успокоить панику среди жителей Ист-Энда.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЭУРежиссёр
Энди
Уилсон
- ТШРежиссёр
Том
Шенкленд
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- ДФАктёр
Джером
Флинн
- АРАктёр
Адам
Ротенберг
- Актриса
МайАнна
Бёринг
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ДДАктёр
Дэвид
Доусон
- Актёр
Клайв
Расселл
- АБАктриса
Анна
Барнетт
- Актриса
Лиэнн
Бест
- ССПродюсер
Стивен
Смоллвуд
- СВПродюсер
Саймон
Вон
- ЛМХудожница
Луиз
Мэтьюз
- МДХудожник
Марк
Джерати
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ДШКомпозитор
Доминик
Шеррер