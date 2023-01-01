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Улица потрошителя

Улица потрошителя (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Ripper Street 2 сезона
Драмы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События разворачиваются в Лондоне 1889 года, сразу после громких убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Команда детективов расследует преступления, попутно стараясь успокоить панику среди жителей Ист-Энда.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица потрошителя»

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