Улица потрошителя (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

События разворачиваются в Лондоне 1889 года, сразу после громких убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Команда детективов расследует преступления, попутно стараясь успокоить панику среди жителей Ист-Энда.



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