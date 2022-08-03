Украденное счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Украденное счастье. Серия 2
Мелодрама12+
У Веры идеальный брак. Она заботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника «украла» Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую «школьную любовь». Теперь Ника рассталась с мужем и снова в «активном поиске». И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- МДАктриса
Марина
Денисова
- Актёр
Илья
Оболонков
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ИСАктёр
Игорь
Степанов
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- АИАктриса
Алена
Иванникова
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- МЛСценарист
Марина
Лацис
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВБОператор
Владимир
Брыляков