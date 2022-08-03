Украденное счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

У Веры идеальный брак. Она заботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника «украла» Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую «школьную любовь». Теперь Ника рассталась с мужем и снова в «активном поиске». И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры.

