Украденное счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Украденное счастье. Серия 1
Мелодрама12+

О сериале

У Веры идеальный брак. Она заботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника «украла» Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую «школьную любовь». Теперь Ника рассталась с мужем и снова в «активном поиске». И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

